Incinta e positiva al covid partorisce al Frangipane: mamma e figlio stanno bene Ricoveri in aumento

Incinta e positiva al covid partorisce al Frangipane. È successo ieri ad Ariano. Mamma e figlio stanno bene. Questo l'ultimo aggiornamento. Presso un’area dedicata del Reparto di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Ariano Irpino resta ricoverata la paziente, risultata positiva al covid, che nella giornata di ieri ha partorito. La madre e il bambino versano in buone condizioni di salute. Ad Avellino intanto resta sospeso per i familiari dei malati l 'accesso in ospedale, per l'aumento dei contagi a livello provinciale. Presso l’Area Covid del polo ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti, di cui: 12 in degenza ordinaria . 1 in Sub intensiva E 1 in Terapia Intensiva. Sempre nella giornata di ieri è deceduta una 60enne di Sturno ricoverata in Area Covid, già affetta da gravi patologie. Si tratta della quinta vittima del virus in poche ore in Irpinia.