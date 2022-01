Il mercato bisettimanale resterà un altro anno a Campo Genova Festa ha firmato l'ordinanza

Il mercato bisettimanale di Avellino resta a Campo Genova almeno per un altro anno. Il sindaco Gianluca Festa prosegue così nella strada intrapresa, tra mille polemiche e furiose liti con i mercatali, ad inizio 2020 quando la sua decisione scatenò un mare di proteste.

E' stata firmata l'ordinanza con cui almeno fino al 31 dicembre 2022 gli stand resteranno nel grande piazzale a ridosso della curva Nord dello stadio Partenio nonostante quell'area sia attualmente sottoposta a un piano di caratterizzazione per accertare l'eventuale contaminazione del sottosuolo con agenti inquinanti.

Nell'ordinanza si specifica che il provvedimento è a carattere temporaneo, nelle more del trasferimento in una sede alternativa definitiva.

Festa non si è mai detto preoccupato di questo aspetto ambientale e va avanti per la sua strada in attesa dei risultati dei carotaggi Arpac. E investe altri 100 mila euro per asfaltare anche il resto del piazzale, per capirci, la porzione che prima ospitava l'isola ecologica di Irpiniambiente.

Non solo, il primo cittadino punta su quell'area anche per organizzare eventi e spettacoli come già avvenuto la scorsa estate con la Smile Arena.

Con il mercato confermato a Campo Genova resteranno un altro anno anche i bus nel piazzale degli Irpini, altra scelta dell'amministrazione comunale fortemente contestata, in attesa che vengano completati i lavori per l'autostazione di via Moccia.