Avellino, domani tutti a scuola. Ma stop alla mensa. Giacobbe: "Troppi contagi" L'avviso del comune: stop al servizio per primaria e infanzia

"In considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 e della maggior diffusione di contagi tra alunni del primo ciclo e del personale addetto alla refezione scolastica, si comunica che il servizio mensa, per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e scuole primarie, viene sospeso fino al 28 gennaio 2022. Il servizio sarà ripristinato, presumibilmente, dal giorno 31 gennaio". Così l'assessore Comunale Giuseppe Giacobbe in una nota stampa informa i cittadini dello stop al servizio. Ad Avellino previsto il rientro tra i banchi domani di circa 9.500 pendolari delle scuole superiori, oggi erano assenti nel 90% dei casi per l’allerta neve. Il Tar, intanto, ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione Campania aveva disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio in tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2.