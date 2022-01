Avellino. Il sindaco: Domani tutti in classe. Rischi ovunque, non solo a scuola Il sindaco Gianluca Festa conferma: nessuna ordinanza e niente dad

Le scuole saranno aperte regolarmente domani ad Avellino. Lo annuncia il sindaco Gianluca Festa, nel corso del consueto appuntamento con la videodiretta del lunedì sera che spiega: “Abbiamo discusso con i sindaci dei comuni capoluogo per parlare della questione scuole. Una riunione divenuta necessaria dopo la decisione del Tar di annullare la disposizione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca". Sarà intanto sospeso il servizio mensa. Lo ha annunciato l'assessore Giuseppe Giacobbe nelle scorse ore. Ma non ci sarà dad e le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte. "Il TAR ha risposto duramente nei confronti di De Luca ma anche nei confronti di tutti i sindaci della Campania che si erano adoperati verso specifiche decisioni. Il TAR, in pratica, ha detto che il Governo ha previsto ogni sorta di casistica. Rispetto a questa scelta del TAR, noi sindaci non possiamo fare altro che attuare quanto stabilito dal Governo. Ormai questa scelta del TAR, di fatto, c’ha messo dinanzi a una realtà: i ragazzi devono tornare a scuola. Al momento, l’unica strada che possiamo percorrere è quella relativa dello screening mediante i tamponi. Io non escludo che anche l’amministrazione possa mettere in campo delle soluzioni in questo senso. Io ritengo che questa sia l’unica soluzione per evitare che ci possa essere un’ulteriore ondata.

Il rischio di contagio è ovunque, non focalizziamoci solo sulla scuola”. Ha concluso Festa.