Over 50, in 11mila senza dose.Solo 148 prenotati."Sono i più esposti al rischio" Il dottore Ruggiero: sono in pericolo. Più esposti ai rischi del covid e del long-covid

Il covid uccide ancora in Irpinia: 3 le vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita un 60enne di Sturno al Frangipane, mentre solo poche ore prima altri due decessi si sono registrati al Moscati, dove sono spirati un 87enne di Avella e un 90enne di Volturara Irpina. Resta alto il numero dei ricoveri ospedalieri: 49 quelli contabilizzati in provincia di Avellino, di cui 35 al Covid Hospital del Moscati e 14 al Frangipane. Presso l’Area Covid del polo ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 14 pazienti, di cui: 12 in degenza ordinaria, 1 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva. Calano i contagi da covid in Irpinia ma si abbassa anche il numero di tamponi processati. Su 2.866 tamponi effettuati sono risultate positive al covid 160 persone: ma i numeri restano a due cifre nei comuni di Avellino, Montoro e Mercogliano. Situazione allarmante anche a Pratola Serra. Avanza la campagna vaccinale. Se i dati riferiti ai bambini migliorano con 250 dosi inoculate al Paladelmauro nella sessione speciale dedicata agli under 11 al Paladelmauro, sono ancora molto bassi i numeri di prenotazioni riferiti agli over 50. A loro sono riservate le somministrazioni, oggi, presso i drive through di Avellino (Pianodardine), Ariano Irpino (localita` Orneta) e Moschiano (Piazza IV Novembre); e domani solo in quello di Avellino. Dunque, pochi, troppo pochi, hanno rivisto la propria posizione. Su 11.707 cittadini con piu` di 50 anni, residenti nel- la provincia di Avellino, che non hanno fatto il vaccino, dunque solo 146 hanno prenotato la prima dose nella prima finestra utile dopo l’introduzione dell’obbligo.Per la tre giorni, che si completerà domani, esclusivamente dedicata a loro sono state solo 148 le prenotazioni effettuate sui 621 posti disponibili. “Un dato preoccupante – spiega il dottore dell’Asl Francesco Saverio Ruggiero -. Proprio gli over 50 sono particolarmente esposti al rischio del covid e del long covid. SI tratta di sintomatologie che nel tempo possono creare seri scompensi e da non sottovalutare. Invito tutti quelli che ancora non si sono vaccinati a farlo celermente. Solo così potremo vincere il virus e superare la pandemia”.

Le altre 621 terze dosi dedicate agli over 50 sono andate polverizzate in poche ore, e oggi e domani ancora vaccini in auto dedicati alla fascia di età con più di 50 anni nei vari punti dedicati dalla provincia. Nelle ultime ore a livello provinciale sono state somministrate 3365 dosi di vaccino, di cui 506 solo ad Avellino. Per quello che riguarda la fascia di età 5-11 anni sono state somministrate 2602 prime dosi e 218 seconde dosi.