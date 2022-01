Genovese: "Entro la fine del 2022 chiuderemo tutti i cantieri" Piazza Castello, ritorna la Cogepa. Tunnel? Questione di settimane

Autostazione e piazza Castello: torna in campo la Cogepa, la ditta napoletana esclusa per una interdittiva antimafia, ora revocata.

A questo punto si apre un nuovo scenario innanzitutto per la grande incompiuta di via Moccia, opera fondamentale per la logistica dei bus in città. Gli uffici dell'Air sono al lavoro per trovare una soluzione dopo aver già rescisso il contratto nelle scorse settimane.

Si potrebbe valutare, come extrema ratio, anche l'annullamento per chiudere i lavori, presto e bene. Auspicio condiviso dal sindacato. “L'autostazione è diventata un'odissea, speriamo davvero che si concluda a breve perchè così ne soffre tutta la mobilità cittadina” – le parole del segretario Cisl trasporti Francesco Codella.

Non cambia niente invece per il Comune che aveva assunto un atteggiamento più attendista su piazza Castello ora però non ci sono più scuse per completare l'agorà e con lei tutte le incompiute della città.

“Per la fine del 2022 è nostra intenzione chiudere tutti i cantieri ancora aperti – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Genovese – a cominciare dal tunnel. Per il sottopasso di piazza Garibaldi siamo davvero alle battute finali. Questione di settimane”.