Aule fatiscenti e termosifoni fuori uso, protestano gli studenti del "Marone" Appello alla Provincia ad intervenire

Gli studenti del Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino stamattina hanno deciso di non entrare a scuola per protesta, stanchi di una situazione di precarietà, tra aule fatiscenti e termosifoni rotti.

Ecco il testo di una lettera inviata alla redazione di Ottopagine a firma dei rappresentanti di istituto Lara De Iasi, Saida Touile e Angelica Pacilio:

"Da ieri, 11 gennaio 2022 i riscaldamenti nel nostro istituto non funzionano, provocando di conseguenza molti disagi.

Ci avevano riferito che i problemi sarebbero stati risolti in giornata, ma non è stato così, o almeno in parte non lo è stato, dato che questa mattina all’entrata e per tutta la giornata scolastica i termosifoni di molte classi, e tutti i termosifoni dei corridoi erano spenti.

Gli alunni esausti dalla situazione, hanno deciso di chiamare anche le forze dell’ordine, i quali non hanno potuto prendere provvedimenti a loro detta, e ci hanno “rassicurato” dicendo che la situazione si sarebbe risolta al più presto, e che nel frattempo la decisione di partecipare alle lezioni spettava a noi.

Alcuni ragazzi hanno anche richiesto una stufetta in modo da potersi riscaldare un minimo, ma non gli è stata concessa.

Riteniamo che bisogna prendere al più presto provvedimenti, o comunque non costringerci a seguire le lezioni in queste condizioni così pietose. Nella giornata di oggi un’alunna si è sentita anche male per il troppo freddo, e ovviamente i collaboratori scolastici non hanno potuto fare altro che fornirle una bevanda calda.

Veramente siamo costretti a dover andare a studiare in queste pietosissime condizioni?"