Medici non vaccinati: oggi le sospensioni. Sellitto: "Sarà pugno duro" Oggi si riunisce l'ordine dei medici. Sellitto ai colleghi senza siero: vi prego, vaccinatevi

Medici non vaccinati, sono 190 le posizioni che saranno discusse questa sera alle 20 dal consiglio dell’ordine dei medici di Avellino. Una sessantina di professionisti però in queste potrebbero aver "regolarizzato" la propria posizione, facendo scendere a 130 il numero di casi da discutere. “Sospensioni in arrivo e pugno duro” annuncia il presidente Francesco Sellitto, che commenta amaro: da parte di alcuni colleghi sono state addotte motivazioni ridicole e inaccettabili. Ma siamo fiduciosi che i più reticenti si metteranno in regola. Una questione di serietà e deontologia professionale da rispettare. Come medici dobbiamo garantire i nostri malati”. Dalle 317 segnalazioni iniziali sono stati circa 127 i sanitari tra medici di base, odontoiatri, liberi professionisti e dipendenti di strutture private, che si sono messi in regola. “Una buona parte – precisa Sellitto -, ma non tutti. Serve senso di responsabilità. Stiamo attraversando un momento delicatissimo, con il picco dei contagi e le varianti che imperversano. Non sono ammesse leggerezze”. Intanto avanza il covid in Irpinia. Sono 342 i nuovi positivi accertati su 2.691 tamponi effettuati. Allerta covid tra cluster familiari e il virus che corre rapidissimo tra le comunità. Nel capoluogo si contabilizzano altri 57 casi, 18 a Bisaccia 17 ad Avella 21 a Montoro altrettanti a Solofra. Intanto sono stati 6986 i vaccini inoculati nei vari hub della provincia irpina. E’ caccia agli over 50. 11mila gli indecisi da stanare, ma solo 148 le prenotazioni avute nella tre giorni dedicata di drive trough. A Moscati aumentano i ricoveri anche di donne partorienti positive al virus. 3 quelli avvenuti nel reparto guidato dal primario Elisiario Struzziero. Aumentano anche le richieste di aiuto in pediatria.