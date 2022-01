Covid. Medici senza vaccino, in Irpinia sospesi dall'Ordine 27 professionisti Decine di sanitari hanno provveduto in questi giorni a mettersi in regola

Si è conclusa da poco la riunione del consiglio dell'Ordine dei Medici di Avellino per procedere alla sospensione dei medici liberi professionisti, medici di base, odontoiatri e dipendenti di strutture private senza vaccino anti Covid. 27 i camici bianchi per i quali è scattata la sospensione. Erano 190 le posizioni pronte per essere discusse questa sera alle 20 dal consiglio dell’ordine dei medici di Avellino. Ma il presidente Francesco Sellitto spiega: gli altri 163 si sono prenotati o già vaccinati in queste ore. Un dato che ci conforta rispetto alla situazione iniziale ”. Dalle 317 segnalazioni arrivate all'ordine circa dieci giorni fa, sono stati circa 127 i sanitari tra medici di base, odontoiatri, liberi professionisti e dipendenti di strutture private, che si erano già messi in regola o che avevano presentato valide motivazioni, piuttosto che residenti all'estero. “Una buona parte – precisa Sellitto -, ma non tutti. Serve senso di responsabilità. Stiamo attraversando un momento delicatissimo, con il picco dei contagi e le varianti che imperversano. Non sono ammesse leggerezze". Il provvedimento dell'ordine è esecutivo. I 27 medici e odontoiatri da oggi, nei fatti, sono sospesi dall' esercizio della professione. Quanto ai dipendenti di cliniche o strutture sanitarie private altrettanto e senza stipendio secondo il decreto vigente, fino al prossimo giugno. In questi mesi i liberi professionisti o che lavorano in strutture sanitarie e cliniche private potranno mettersi in regola vaccinandosi, potendo così tornare ad esercitare la professione.