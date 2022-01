Covid, al Moscati muore 92enne di Cervinara. Ricoverati 36 pazienti Tre sono in terapia intensiva. 22 i posti occupati al Frangipane

È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 92 anni di Cervinara (Av), ricoverato dal 5 gennaio scorso. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 3 in terapia intensiva, 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 7 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. Presso l’Area Covid del Frangipane di Ariano sono ricoverati invece 22 pazienti, di cui 8 in degenza ordinaria, 7 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva e 4 in Medicina Covid.