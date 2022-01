Vaccini ai bambini, l'Asl accelera: "Grande richiesta dei genitori" Nelle ultime ore somministrate 494 dosi pediatriche

L'Asl di Avellino ha potenziato gli hub per le vaccinazioni pediatriche. Fino a giovedì prossimo sono state programmate 5.500 somministrazioni.

“Da domenica accanto ai distretti sanitari ci sono anche gli hub vaccinali per sostenere la campagna di immunizzazione per la fascia di età 5-11 anni – spiega il medico vaccinatore dell'Asl Matteo Tomeo - Questo perchè c'è stata finora una grande richiesta dei genitori per vaccinare i loro bambini e abbiamo deciso di accontentarli. Molti bambini vengono qui impauriti ed emozionati ma poi alla fine vanno via decisamente contenti. Noi cerchiamo di metterli a loro agio”.Nelle ultime ore somministrate 6.702 dosi, di cui 494 pediatriche.

Non si spegne, nel frattempo, l'eco delle sospensioni da parte dell'Ordine dei camici bianchi no-vax. Niente stipendio per 27 professionisti non vaccinati o senza la terza dose.

I nuovi casi di positività riscontrati sono 640 su quasi 6000 tamponi analizzati. 65 nel capoluogo, 32 ad Ariano ed è allarme nella Valle dell'Irno con i 56 contagiati di Montoro e i 35 di Solofra.

E si registra ancora un decesso legato al Covid in Irpinia. Al Moscati è spirato un paziente di 92 anni di Cervinara, ricoverato dal 5 gennaio scorso in terapia sub-intensiva.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera sono ricoverati 36 pazienti: 3 in terapia intensiva, 26 nella degenza ordinaria/subintensiva e 7 nell’Unità operativa di Malattie Infettive.

Presso l’Area Covid del Frangipane di Ariano sono ricoverati invece 22 pazienti, di cui 8 in degenza ordinaria, 7 in sub intensiva, 3 in terapia intensiva e 4 in Medicina Covid.

Nel capoluogo chiude un'altra attività commerciale, fermata dal virus. La macelleria “Passioni di Carni” in via Luigi Amabile, nonostante tutto il personale abbia ricevuto la terza dose, ha precauzionalmente chiuso per il contatto con un positivo.