Avellino, Festa: "Il Teatro è una sfida. E c'è luce in fondo al tunnel..." Il sindaco: "Istruttoria conclusa per lo stadio. Sanificatori per asili ed elementari"

A margine dell'evento di presentazione delle giornate di Serie A di Torball, con il mondo paralimpico protagonista nel capoluogo irpino nelle giornate di sabato e domenica, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, si è espresso anche sulle strutture sportive cittadine, sul Teatro Carlo Gesualdo, sullo stadio Partenio-Lombardi, sulla piscina comunale, sul tunnel e sulle scuole: "Stiamo facendo un grande lavoro. Purtroppo abbiamo ereditato, così come per tanti alloggi comunali, anche tante strutture sportive comunali vetuste. - ha spiegato il primo cittadino - C'è carenza di impianti, di riscaldamenti o raffrescamenti. Stiamo operando una vera e propria rivoluzione. Abbiamo ottenuto il finanziamento per il Campo Coni. È stato consegnato il progetto esecutivo cantierabile, così da poterlo appaltare. C'è il finanziamento per il campo sportivo di Borgo Ferrovia. Parteciperemo ad un altro bando per ricostruire una palestra scolastica. Serve anche la collaborazione tra dirigenti scolastici e Comune. Abbiamo trovato delle resistenze in passato. La palestra scolastica è della comunità, va messa a disposizione. Gli enti locali devono recuperare finanziamenti per riqualificarle. Occorre sinergia".

I limiti posti dal covid - "Veniamo da 24 mesi di pandemia. Sta per chiudersi il secondo anno. Tutto ciò ha frenato anche l'attività amministrativa. Le barriere, le strisce pedonali, i marciapiedi e le strade: obiettivamente, tra predissesto, 16 milioni di debiti, e covid, quindi mancanze di entrate, abbiamo lamentato molte difficoltà, ma quell'impegno resta valido e quest'anno vorremmo adempiere a tanti impegni per i diversamente abili, ma per l'intera comunità".

Piscina comunale e stadio - "L'amministrazione ci sta lavorando. A breve presenteremo la soluzione per la piscina. Non vi sfuggirà che le vicende giudiziarie hanno obiettivamente riportato l'amministrazione a una riflessione sull'iter da seguire. Ci potrebbero essere dei risvolti. Per lo stadio mi pare che abbiano concluso l'istruttoria e siamo pronti a continuare la vicenda del project financing dello stadio".

Pochi abbonamenti al Teatro - "Sono contento che ci sia chi è appassionato dei numeri. Non so se tante notizie interessino la città rispetto alla pandemia che ha fatto chiudere il "Partenio". Rivolgerei l'attenzione a ciò che sta accadendo e a un Comune che, nonostante tutto, ha riaperto il teatro per dare anche un segnale di speranza. Noi stiamo provando a non chiudere: questa è la vera grande sfida, che ha lanciato e sta vincendo. Non solo c'è speranza, c'è una prospettiva e, parlando di tunnel, c'è luce alla fine del tunnel". Riferimento sibillino, quindi, all'apertura del tunnel cittadino: "A breve".

Sanificatori per asili ed elementari - "Ovviamente sono azioni che scientemente, come per lo screening, mettiamo in campo con un impegno economico non di poco conto. È un elemento ulteriore a salvaguardia dei nostri ragazzi dagli asili alle elementari per le fasce d'età che non sono ancora oggetto di vaccinazione fino alla terza dose. Abbiamo rivolto l'attenzione ai piccoli concittadini. Per le superiori con lo screening riteniamo di anticipare il virus e non inseguirlo. Stanno predisponendo le aule: 120 su cui intervenire".