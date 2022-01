Torball, tappa irpina per la Serie A. Vitale: "Un orgoglio" Appuntamento sabato e domenica nella palestra scolastica del Publio Virgilio Marone

La palestra scolastica del liceo statale "Publio Virgilio Marone" ospiterà la terza e la quarta giornata del campionato di Serie A di Torball, organizzate dal gruppo sportivo degli atleti ipo e non vedenti della "Nuova Realtà Campana" di Avellino.

"Abbiamo ripreso le attività agonistiche paralimpiche con la Serie A anche in questa situazione pandemica. - ha spiegato Giuseppe Vitale, capitano della squadra avellinese - Difenderemo la massima serie. Il valore delle attività paralimpiche è nel linguaggio universale dello sport. La diversità antropologica non deve mai diventare diversità sociale o economica. Mi aspetto di mettere un po' di luce nel buio della disinformazione. Lo vediamo anche nella pandemia. La conoscenza della disabilità è lasciata a pregiudizi. Occorre un canale comunicativo e ringraziamo il Publio Virgilio Marone, che darà maggior risalto a quello che è il concetto di scuola educativa".

"Siamo onorati della richiesta posta. - ha aggiunto la dirigente scolastica del "Publio Virgilio Marone", Lucia Forino - Ci dà l'opportunità di sottolineare con gli studenti quanto lo sport sia uno strumento importantissimo per il benessere psicofisico e per l'inclusione. Ristabilisce l'aspetto relazionale per gli atleti e per gli spettatori. Siamo onorati e contentissimi".