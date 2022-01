Ad Ariano l'omaggio alla freccia del Sud, il campione olimpico Pietro Mennea La Cicloavventura Barletta-Formia-Roma ha fatto tappa nell'Arena intitolata al grande atleta

Una cicloavventura affascinante per ricordare Pietro Mennea a 70 anni dalla nascita. Da Barletta, città natale del grande campione, leggenda dell'atletica leggera italiana, passando per Castel del Monte, Canosa di Puglia, Cerignola, Castelluccio dei Sauri, Bovino, Ariano Irpino in cui l’Arena porta il suo nome, per poi proseguire verso altre località campane e laziali prima di arrivare alla tappa finale di Roma.

“Il percorso è ancora lungo, domani arriveremo a Roma. Un percorso che riguarda le tre città di Mennea, Barletta dove nacque, Formia dove si allenò e Roma, città che dopo la sua bellissima carriera sportiva, lo ha visto attivamente impegnato come europarlamentare, avvocato e commercialista.

La strada passa per Ariano Irpino – ha affermato Andrea Perugini associazione pedalando nella storia - e non potevamo non fermarci all’Arena Pietro Mennea dedicata al grande campione. Grazie all’amministrazione comunale e alla società sporting Ariano che ha visto in grande impegno ed entusiasmo di Fabio Senape abbiamo avuto il privilegio di entrare, pedalando in questa meravigliosa pista prima della tappa sempre campana a Santa Maria Capua Vetere.

A fare gli onori di casa l’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Lucia Monaco insieme a Veronica Tarantino. Il comune ha omaggiato gli appassionati di ciclismo con un piatto di ceramica, una delle eccellenze del tricolle.