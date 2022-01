Focolai stanno interessando quasi tutte le residenze per anziani in Irpinia Massima allerta nelle strutture. Al Frangipane, tra i ricoverati molti sono anziani

Un via vai di ambulanza continuo verso il Frangipane ad Ariano Irpino soprattutto dall'alta irpinia. Nelle ultime ore sono giunti diversi anziani in area Covid, provenienti dalla struttura Don Gnocchi di Sant'Angelo dei Lombardi e da Rocca Sal Felice. Focolai stanno interessando ormai quasi tutte le residenze per anziani. Lento recupero con prime negativizzazioni al Minerva di Ariano Irpino dove nei giorni scorsi 20 anziani e cinque operatori sono risultati positivi. Nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari in ospedale.

Il direttore sanitario Alfonso D'Ascoli fa sapere: "Siamo in continuo contatto con l'Asl, stiamo effettuando screening giornaliero mediante tamponi. Oggi abbiamo avuto altre negativizzazioni."

La situazione attuale al Frangipane è questa: presso l’area Covid del polo ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 33 pazienti, di cui 6 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in terapia tntensiva,14 medicina Covid. Ricoveri ordinari al momento sospesi nei vari reparti. Garantite solo le urgenze così come disposto in tutte le altre strutture sanitarie in Campania.