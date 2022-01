Ariano, arriva il Sep nella Rsa: tamponi a pazienti e personale Stamane lo screening su disposizione del direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante

Circa 80 tamponi a pazienti e personale presente all'interno della Rsa e struttura riabilitativa Minerva di Ariano Irpino. A disporre lo screening generale è stato direttamente il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante attraverso il Sep intervenuto stamane d'urgenza nella struttura di contrada Serra con il proprio personale sanitario. Nell'elenco dell'Asl manca ancora il personale non in servizio e in isolamento, pari a circa dieci unità.

Nei giorni scorsi il centro in questione era stato interessato da un focolaio che aveva investito anziani attualmente in isolamento e gli stessi operatori sanitari, terapisti, molti dei quali ancora a riposo dopo essere risultati positivi al Covid.

Solo nelle prossime ore dopo che i tamponi verranno processati nel laboratorio di Biogem si potranno conoscere gli esiti dell'attività di prevenzione dell'Asl che è stata molto apprezzata soprattutto dai familiari degli anziani ricoverati all'interno.