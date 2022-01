Covid, cinque vittime in poche ore e otto in terapia intensiva Sono ancora gli anziani a subire le conseguenze del virus

Nei reparti covid degli ospedali irpini si continua a morire e sono ancora i più anziani a subire le conseguenze del contagio spesso sopravvenute su un quadro clinico già compromesso da altre patologie.

Nella giornata di ieri sono deceduti nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, 3 pazienti: una di 83 anni di Sirignano (Av), ricoverata dal 12 gennaio scorso nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital e trasferita il 18 in terapia intensiva; un paziente di 89 anni di Avellino, ricoverato ieri mattina nella terapia subintensiva del Covid Hospital e deceduto in serata. Nell’Unità operativa di Malattie Infettive è deceduta una paziente di 87 anni di Atripalda (Av), ricoverata dal 17 gennaio scorso.

Nella notte invece è deceduto un 73enne di Bisaccia, giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino già in gravi condizioni. In mattinata infine la quinta vittima, al Covid Hospital del Moscati di Avellino, un paziente di 79 anni di Nola (Na), ricoverato dal 13 gennaio scorso in terapia sub-intensiva.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 48 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 19 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 nell’Unità operativa di Pediatria e 1 in quella di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera.

Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 32 pazienti, di cui: 6 in degenza ordinaria 10 in sub intensiva 3 in Terapia Intensiva 13 Medicina Covid