Strategie operative per la valorizzazione e la resilienza delle aree interne Focus ad Ariano Irpino oggi da parte del forum dei giovani

L'Università di Salerno, della Basilicata e della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito del progetto Riprovare (Riabitare i paesi, strategie operative per la valorizzazione e la resilienza delle aree interne), nato per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, stanno conducendo ricerche su tre focus areas: Valle Ufita, Val D’Agri e Matese.

Il gruppo di ricerca dell’Università di Salerno, diretto da Pierfrancesco Fiore, ha organizzato in collaborazione con il forum dei giovani di Ariano Irpino un laboratorio di ascolto e partecipazione rivolto ai giovani (16-34 anni) residenti nei 21 comuni della Valle Ufita (Casalbore, Montecalvo, Ariano, Greci, Montaguto, Savignano, Melito, Villanova, Zungoli, Flumeri, San Sossio, Gesualdo, Frigento, Sturno, Castel Baronia, Carife, San Nicola, Trevico, Vallata, Vallesaccarda e Scampitella).

Il laboratorio, utile per comprendere le criticità e i bisogni emergenti sul territorio, si svolgerà oggi pomeriggio alle 16:00 presso la sede del forum dei giovani sita a Palazzo degli Uffici in via Tribunali. Sono stati invitati a partecipare i giovani del territorio. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid.