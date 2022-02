Il cuore di Gennaro Bellizzi pulserà per sempre ad Ariano Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria si lavora per la cointitolazione dell'ospedale

Mano nella mano, a formare una catena familiare di amore e dolore. Uniti, nella vita e nella morte. È una immagine che arriva dritta al cuore. Il ritratto di una famiglia legata sempre. È la famiglia di Gennaro Bellizzi confluita nella grande famiglia arianese che ha tributato al noto cardiologo e stimato primario un omaggio postumo, e sincero: la cittadinanza onoraria.

Una cerimonia toccante e particolarmente sentita, a partire dai vari interventi che si sono succeduti, dal sindaco Enrico Franza ai vari consiglieri comunali, assessori, membri dell’osservatorio sulla sanità e familiari, la moglie Teresa e la sorella Annamaria, la cui voce è stata più volte interrotta dalla commozione. Tutti hanno evidenziato la grande umanità, caparbietà, spirito di sacrificio e opera instancabile del medico dalla porta sempre aperta. E' stato il presidente del consiglio comunale Luca Orsogna a prendere subito a cuore la proposta e a concretizzarla in tempi brevi grazie all'apporto e alla condivisione di tutti a partire dal sindaco Enrico Franza.

Una grave perdita per l’Irpinia ed in modo particolare per le aree interne, a lui tanto care. Ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale, ha voluto conferire la cittadinanza a Gennaro Bellizzi: “quale riconoscimento - si legge nella pergamena consegnata ai familiari - e gratitudine per il prezioso contributo profuso nello svolgimento della sua attività, per i risultati eccellenti raggiunti, per la passione con cui ha coltivato il proprio talento mettendolo a servizio di coloro che necessitavano del suo aiuto, contribuendo a salvare innumerevoli vite umane e trasmettendo il proprio sapere alle future generazioni, quale riconoscimento e gratitudine per il suo attaccamento ed appartenenza alla comunità arianese e per la sua grande statura morale ed umana.”

Le parole toccanti di Teresa Colace moglie del compianto medico Gennaro Bellizzi arianese per sempre:

La commozione per un evento così lieto e che ci accarezza in maniera così profonda e toccante, non può esimerci dal fare alcuni ringraziamenti.

Grazie, dal profondo del nostro cuore, al sindaco Enrico Franza e ad ogni singolo membro di questo consiglio comunale per aver insignito di questo onore, la memoria di mio marito che, ne siamo certi, avrebbe gioito insieme a noi e a tutta la comunità arianese di cui si è sentito membro effettivo, nonché figlio adottivo fin dal primo giorno della sua attività in questi luoghi.

Grazie a voi tutti che avete avvertito la necessità di una proposta per la cointitolazione dell’Ospedale di Ariano. Ciò auspica la prospettiva di una visione della sanità irpina che Gennaro aveva posto come monito nella propria vita: quella di un servizio sanitario all’avanguardia che sappia davvero dare risposta, in maniera efficace e disponibile, alle esigenze di ciascuno.

Grazie al presidente Luca Orsogna per averci resi partecipi di questa giornata che, malgrado la malinconia, porteremo nel cuore per perpetuare la testimonianza che mio marito ci ha lasciato in dono e di cui, ogni giorno, percepiamo l’immensa portata.

Grazie a Gianni Vigoroso che, in rappresentanza della classe giornalistica, ha avanzato questa richiesta che oggi ci permette davvero di fare memoria in maniera sentita.

Grazie al dottor Vittorio Melito e all’intero Osservatorio della sanità che si è fatto portavoce del desiderio di tanti e che porta avanti un progetto impegnativo, ma necessario, atto a tutelare i diritti dell’intera popolazione provinciale.

Grazie alla “gente”, ogni singolo componente della comunità arianese che, neanche per un istante, ci ha privato del proprio affetto e della propria impareggiabile vicinanza e che, soprattutto, ha accolto sempre mio marito come proprio concittadino e figlio.

Ricevere la notizia del conferimento della cittadinanza onoraria a mio marito il giorno 27 gennaio, Giornata della Memoria, ha assunto per me e per i miei figli un profondo significato.

Il termine ricordo deriva da re- (di nuovo) cordis (al cuore) e, letteralmente, vuol dire “riportare al cuore”. È lì che, ogni giorno, in una tenera malinconia, io e i miei figli tentiamo di ritrovare Gennaro: in quell’organo palpitante a cui egli stesso ha dedicato la propria esistenza.

Il ricordo richiama nel presente del cuore e del sentimento qualcosa che, solo apparentemente, non c’è più e lo rende vivo, pulsante, concreto.

Ecco, è proprio nel cuore delle cose che Gennaro, quotidianamente, ci ha insegnato a porre le nostre radici che considerava fondanti e fondamentali per costruire un’avvenire migliore per questo territorio a cui ha dedicato ogni singolo sforzo della propria vita. In maniera quanto mai tenace non ha mai celato il proprio fiducioso desiderio di un riscatto per l’Irpinia che sognava come terra feconda e madre amorevole per tutti i suoi figli irpini, ma, soprattutto, come attenta alle necessità di coloro che vivono una realtà di indigenza e difficoltà di qualsivoglia genere.

L’abilità di Gennaro risiedeva, forse e soprattutto, in quella sua singolare capacità di essere, in maniera del tutto spontanea e genuina, padre in ogni ambito: nella nostra famiglia certamente, ma anche nel contesto lavorativo e in quello sociale. Gennaro riusciva a sentirsi padre dei nostri figli, dei giovani parrocchiani che gli chiedevano aiuto, della città in cui è nato e di quella che lo ha adottato, dell’Uoc Cardiologia-Utic, dell’Ospedale di Ariano, di ogni singolo paziente, di chiunque fosse suo prossimo, della sua bella Irpinia… e nel profondo, auspicava che ciascuno potesse sentirsi padre di ognuna di queste realtà.

La caratteristica saliente di chi è padre è quella di riuscire a comprendere le necessità dei propri figli e riuscire a renderle proprie per potersi prendere cura di ciascuna di esse anche a costo di sacrifici personali. Diventare padre delle cose è ciò che rende capaci di uscire dall’egoismo del “circondario” individuale per accostarsi ad un’ottica altruistica e caritatevole, nonché esemplare.

Questo era ciò che faceva davvero la differenza in mio marito: era ostinatamente coerente e caparbiamente visionario, ma lo era perché un padre deve saper essere esempio e punto di riferimento, per quanto possibile, e, soprattutto, perché degli altri egli sapeva e voleva prendersi cura. Quella cura che deriva non solo dal verbo inglese “to cure”, ma soprattutto “to care”: preoccuparsi, avere a cuore.

Gennaro riusciva a scorgere nel verde dei caratteristici paesaggi irpini, non solo la meraviglia pura di un territorio ricco di naturale bellezza, ma anche e soprattutto la speranza di un’avvenire parimenti rigoglioso per ciascun individuo che come lui, nel profondo del proprio cuore, si sente “orgoglioso di essere Irpino”.

Dal primo istante in cui mio marito ha varcato la soglia dell’Ospedale di Ariano Irpino, ha percepito il proprio ingresso non come un semplice evento casuale o come il mero frutto di anni di studio ed approfondimento, ma come l’occasione di regalare la sua competenza alla propria terra, agli altri, chiunque fossero e ovunque si trovassero: l’opportunità di essere padre, ancora e ancora.

Mi è capitato tante volte di raccogliere le sue preoccupazioni, i suoi desideri, le sue amarezze, che venivano puntualmente accantonate di fronte ai bisogni di chiunque.

L’Amore è stato il suo paradigma: sempre di più, sempre meglio, in una sorta di competizione con sé stesso per poter donare qualunque cosa gli fosse richiesta.

Si sentiva profondamente incardinato in questa terra e non sopportava l’idea che potesse essere trascurata o dimenticata. Voleva che occupasse un posto di primo piano: ogni convegno si apriva con un’immagine di questa terra e, con orgoglio, evidenziava i valori che era riuscita a custodire nelle tradizioni semplici e autentiche.

Non cessava mai di credere nelle potenzialità di un territorio di cui si sentiva padre amorevole e, al contempo, figlio devoto, in una singolare reciprocità che gli permetteva di imparare e, dunque, porsi come testimonianza. Non conosceva resa di fronte al dolore umano o dinnanzi alla possibilità di un qualunque pericolo che potesse minacciare la salute o la moralità della sua terra. Rifuggiva in ogni modo convenienze di sorta e osteggiava qualsivoglia ingiustizia, forte di un orgoglio e di una dignità propria di altri tempi e di un amore palpabile per chiunque gli fosse prossimo, soprattutto se in difficoltà.

L’ultima attestazione del suo senso del servizio l’ho ricevuta il giorno della sua prematura dipartita: come ogni mattina, si era svegliato presto per recarsi in ospedale. Reduce da un piccolo intervento alla mano destra e, per tale motivo, impossibilitato nel movimento di quest’ultima non ha esitato un solo istante nel farsi trovare pronto ad affrontare un’altra faticosa giornata in reparto, dicendomi: “Faccio quello che posso con la sinistra!”.

Un proverbio messicano asserisce: “Credevano di seppellirci, ma non sapevano che eravamo seme”. L’assenza di Gennaro pesa come un macigno, ma lui ha seminato e spetta a tutti noi far crescere questo seme, coglierne la bellezza e offrire i frutti a ogni persona così come ha fatto lui. Gli ideali non devono rimanere “a mezz’aria”, ma concretizzarsi nell’impegno di ciascuno.

Oggi condividiamo con voi la nostra sincera gratitudine per l’onore ricevuto attraverso la consegna della cittadinanza onoraria, ma soprattutto consegniamo a voi e a noi stessi l’augurio più sincero di poter essere ciascuno padre amorevole e devoto di questo territorio, proprio come lo è stato Gennaro ogni singolo giorno della sua esistenza, ponendo un pezzo del proprio cuore in quello del Tricolle.

Le parole commosse rotte dalla commozione di Annamaria Bellizzi: "E' una ferita aperta per noi familiari, ma la solidarietà, l'affetto della città di Ariano e non solo, è per noi fonte di consolazione. Abbiamo gradito moltissimo questa iniziativa e penso che sia sinceramente più che meritata. Mio fratello ha fatto di tutto per questo ospedale, pagandone un duro prezzo, fino alla fine. L'idea della cointitolazione dell'ospedale è molto bella. Spero possa essere uno stimolo finalmente per rilanciare questa struttura, affinchè possa davvero essere quello che lui ha sognato che fosse."