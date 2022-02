La tragedia di Roberto, stroncato dal covid a 46 anni. "Siamo distrutti" Il cordoglio del sindaco e della comunità. Calabritto piange il 46enne morto al Moscati di Avellino

Stroncato dal covid a soli 46 anni, dopo un mese e mezzo di ricovero in ospedale. Calabritto piange un’altra vittima del Covid, la terza dall’inizio dell’emergenza. Roberto, 46 anni, è morto ieri all’ospedale Moscati di Avellino. A dare la triste notizia è stata l’amministrazione comunale in una nota ufficiale.

L’uomo era ricoverato dal 29 gennaio in terapia sub-intensiva, era stato trasferito in terapia intensiva il 30. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipano commossi al dolore che ha colpito la famiglia Mattia per la tragica perdita del caro Roberto. Ciao Roberto, raggiungi il tuo amato papà“.

“Si raccomanda la popolazione tuta di attenersi alle normative di contrasto alla pandemia, rispettare il distanziamento, indossare la mascherina ed eseguire il lavaggio delle mani. Attualmente nel piccolo comune irpino sono 53 le persone contagiate, 90 quelle guarite e tre le vittime conteggiate in quasi tre anni di lotta al coronavirus. Ieri anche un 66enne di Avellino è morto nella palazzina Alpi del Moscati. Oggi alle nove riapre la piattaforma dell'Asl per i vaccini, da poter prenotare negli hub di tutta la provincia.