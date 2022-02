Montemiletto, sanificazione straordinaria plessi scolastici e micronido Per garantire condizioni di maggiore sicurezza degli ambienti per alunni e docenti

L'Amministrazione Comunale, su indicazione del C.O.C. e con la chiusura dei Plessi scolastici disposta per oggi, nell’ottica di continuare a supportare in maniera concreta l'Istituzione scolastica, a cura della ditta specializzata, ha provveduto ad effettuare una sanificazione ambientale straordinaria di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale nonché del micronido comunale, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza degli ambienti per gli alunni, per i docenti e per il personale scolastico.

L'intervento di sanificazione straordinaria effettuato, nonostante le attività di igienizzazione e di sanificazione ordinarie garantite quotidianamente dalla Scuola, si colloca nell'ambito delle iniziative a tutela dell'intera comunità scolastica, tenuto conto che negli ultimi giorni è stato registrato un numero crescente di positivi al COVID-19 in età scolare.

Il momento induce a riflettere sulle reali priorità, in una fase emergenziale tutt’altro che superata, per assicurare con ogni sforzo la didattica in presenza in sicurezza, evitando scelte, attività e servizi che potrebbero rivelarsi, purtroppo, causa di ulteriori occasioni di contagio.