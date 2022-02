Covid, altra vittima al Frangipane: muore una 89enne 24 i pazienti ricoverati che hanno contratto il virus

L'Asl comunica che nella giornata di ieri all'ospedale Frangipane è deceduta una 89enne di Fontanarosa, ricoverata in Terapia Intensiva Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 24 pazienti, positivi al Covid, di cui: 3 degenza ordinaria (Area Covid) 10 in sub intensiva (Area Covid) 1 in Terapia Intensiva 9 in Medicina Covid e 1 in Cardiologia.

Intanto su 2.411 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 314 persone:

- 3, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 32, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 8, residenti nel comune di Atripalda;

- 34, residenti nel comune di Avellino;

- 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 7, residenti nel comune di Bisaccia;

- 3, residenti nel comune di Bonito;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 2, residenti nel comune di Candida;

- 1, residente nel comune di Caposele;

- 8, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 4, residenti nel comune di Carife;

- 2, residenti nel comune di Casalbore;

- 2, residenti nel comune di Cassano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 3, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 4, residenti nel comune di Forino;

- 4, residenti nel comune di Frigento;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 13, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 5, residenti nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 14, residenti nel comune di Lioni;

- 3, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 11, residenti nel comune di Mercogliano;

- 5, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 11, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 3, residenti nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemarano;

- 8, residenti nel comune di Montemiletto;

- 7, residenti nel comune di Montoro;

- 3, residenti nel comune di Moschiano;

- 9, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 3, residenti nel comune di Nusco;

- 2, residenti nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 3, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Parolise;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 2, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 2, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 4, residenti nel comune di Rotondi;

- 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

- 4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 3, residenti nel comune di Sa Potito Ultra;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo a Scala;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Scampitella;

- 3, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 9, residenti nel comune di Solofra;

- 3, residenti nel comune di Sorbo Serpico;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 3, residenti nel comune di Summonte;

- 5, residenti nel comune di Taurano;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Trevico;

- 1, residente nel comune di Vallata;

- 2, residenti nel comune di Venticano.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.