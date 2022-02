Ecoendoscopia: Ariano leadership nazionale grazie al primario Luigi Pasquale Il reparto di gastroenterologia del Frangipane riceve gli elogi da parte di Alberto Larghi

Affiancato da giovani colleghe, professionalmente preparate e motivate, Luigi Pasquale, primario del reparto di gastroenterologia all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino ha ricevuto gli elogi di Alberto Larghi, uno dei massimi esperti internazionali di ecoendoscopia operativa.

Fondatore del servizio di ecoendoscopia presso l’unità complessa di endoscopia digestiva chirurgica, fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma, Larghi, pioniere nell’acquisizione di campioni per l’analisi istologica, utile per il trattamento personalizzato di svariati tumori ha espresso parole di apprezzamento verso l’equipe di Pasquale.

Ariano è una delle poche realtà, tra le più importanti in Italia, dove si esegue l’ecoendoscopia, una sorta di leadership nazionale. “Una metodica assolutamente nuova – afferma con orgoglio Pasquale, attualmente tra le colonne più importanti del Frangipane per la sua bravura ed esperienza - noi abbiamo iniziato ma possiamo ancora fare di più e meglio. Siamo davvero onorati aver ospitato Alberto Larghi, mio collega tra i massimi esponenti europei di questa nuova tecnologia, il quale ha coadiuvato la mia equipe, nell’esecuzione di alcune procedure. Esse sono assolutamente di aiuto per il chirurgo il quale potrà avere a disposizione uno strumento in più per la definizione delle patologie."

L'ecoendoscopia è in sintesi una metodica importante per studiare le patologie dell’apparato digerente, delle vie biliari e del pancreas. Essa permette di eseguire una vera e propria esplorazione ecografica delle pareti dei visceri e delle regioni circostanti grazie all'applicazione di una piccola sonda a ultrasuoni sulla punta dell'endoscopio.