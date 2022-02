Borsa di studio in memoria di Giovanni Maraia: oggi la presentazione del bando Tema: "La tutela del diritto alla salute nella costituzione e nella concreta attualità"

Oggi 26 febbraio alle ore 10:30, in diretta streaming il Cedir, centro di radiologia medica di Grottaminarda e l'associazione Ariano in Movimento presenteranno il bando della quarta edizione della borsa di studio in memoria di Giovanni Maraia alla presenza del sindaco Enrico Franza, dell'ex procuratore della repubblica di Avellino Rosario Cantelmo e dei familiari del compianto professore.

Il bando, avente ad oggetto la redazione di un elaborato sul tema "La tutela del diritto alla salute nella costituzione e nella concreta attualità", prevede l'assegnazione di una borsa di studio dell'importo di 1500 Euro ed è rivolto a studenti residenti in provincia di Avellino e iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 all'ultimo anno (5° anno) delle scuole medie superiori statali di qualsiasi indirizzo presenti in provincia di Avellino.

L'iniziativa si svolge a distanza di pochi giorni dalla sentenza di primo grado del processo Isochimica, che prese il via proprio a seguito delle denunce di Giovanni Maraia volte a tutelare la salute dei lavoratori dai danni arrecati dalla lavorazione dell'amianto all'interno di quella che è passata alle cronache come la fabbrica dei veleni.

La militanza politica comunista di Giovanni Maraia è ancora di esempio per le nuove generazioni e la borsa di studio in sua memoria è testimonianza tangibile della sua presenza viva sia ad Ariano Irpino che nell'intera provincia di Avellino.

Durante l'iniziativa sarà anche annunciata dall'Associazione Ariano in Movimento e dal Cedir la volontà di devolvere l'ulteriore somma di 1.500 euro al consorzio per le politiche sociali dell'ambito A1, al fine di acquistare materiale scolastico e di cancelleria per gli studenti.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il bando completo sul sito www.arianoinmovimento.it ed a contattare gli organizzatori all'indirizzo mail borsadistudio@arianoinmovimento.it per eventuali richieste o chiarimenti.

La diretta streaming è in programma questa mattina sulla pagina facebook di cittàdiariano.it alle ore 10:30.