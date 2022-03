Avellino per Kiev, concerto degli orchestrali ucraini al Cimarosa Giovedi 10 marzo l'iniziativa promossa dal Rotary Club

"ll Rotary Club Avellino, nell'ambito delle già intraprese attività di sostegno all'Ucraina, ha organizzato presso l'Auditorium del Conservatorio Cimarosa di Avellino, alle ore 20 di giovedì 10 marzo 2022, il concerto dei "Solisti di Kiev".Si esibiranno gli orchestrali di Kiev bloccati in Italia per le tristissime vicende ucraine. L'ingaggio li aiuterà a realizzare iniziative benefiche in favore della loro popolazione.

All'iniziativa di solidarietà, denominata "Avellino per Kiev", hanno aderito, oltre al Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa, il Comune di Avellino e la Diocesi di Avellino".