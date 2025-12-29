Sant'Angelo a Scala, arrestato 50enne trovato in possesso di droga e armi Rinvenuta una pistola calibro 7.65, otto munizioni, oltre a cento grammi di hashish e tre di cocaina

di Paola Iandolo

Proseguono ininterrottamente le attività di controllo del territorio poste in essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, mirate alla prevenzione e repressione della criminalità predatoria nonché alla repressione dei delitti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi perlustrativi espletati in tutto il territorio della Valle Caudina, i militari del Nucleo Operativo e della Radiomobile della Compagnia di Avellino, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pietrastornina, in Sant'Angelo a Scala, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nei confronti di un soggetto, già noto alle Forze dell'Ordine.

All'esito della perquisizione i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, 8 munizioni cal. 7,65, e sostanze stupefacenti di cui 100gr. di hashish e circa 3gr. di cocaina, già suddivise in dosi. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Avellino, il cinquantenne è in stato tratto in arresto poiché ritenuto, allo stato delle indagini, responsabile dei reati di "detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti" ed è stato condotto presso il Carcere di Bellizzi Irpino.



