Grottaminarda: manutenzione straordinaria all'istituto superiore L'intervento della Provincia di Avellino

La Provincia di Avellino ha approvato e finanziato il progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e della centrale termica dell'edificio scolastico di via Perazzo nel Comune di Grottaminarda” per un importo complessivo di 200mila euro.

Il plesso risalente agli anni '80 frutto della fusione di diverse istituzioni scolastiche storiche, oggi fa parte dell'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino, ospita una serie di importanti indirizzi di Scuola Secondaria di Secondo Grado quali l'Istituto Tecnico Tecnologico, il Liceo Artistico, l'Istituto Tecnico Economico.

La soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale:

"Il nostro ringraziamento va alla Provincia di Avellino per questo intervento di "Edilizia scolastica" che migliorerà ulteriormente il nostro Istituto superiore, già fiore all'occhiello per Grottaminarda - afferma la delegata all'Istruzione ed ai lavori pubblici, Marilisa Grillo - in particolare al Delegato Provinciale all’Istruzione, Franco Di Cecilia, ed ai Consiglieri Provinciali di Grottaminarda, Marcantonio Spera e Vincenzo Barrasso".