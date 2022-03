Donne nelle istituzioni e talenti: Ariano onora così la ricorrenza dell'8 marzo Una cerimonia particolarmente significativa con un pensiero rivolto alle donne in fuga dalla guerra

“La partecipazione della donna nell’ambito lavorativo, amministrativo e sociale è un dato di fatto che oggi va solo accettato e condiviso e noi nel nostro piccolo vogliamo sottolineare quanto sia necessaria oggi la presenza della donna in tutti i settori.”

E’ così che Giusi Mirabile presidente del consiglio delle donne di Ariano Irpino, un organo importante e ben strutturato composto da donne professionalmente preparate e volenterose ha introdotto la cerimonia tenutasi nella sala consiliare Giovanni Grasso del comune di Ariano Irpino in occasione dell’8 marzo.

Per la prima volta niente convegni sulla violenza alle donne, che spesso si traducono solo in passerelle e manifestazioni di facciata, fine a se stesse ma un’iniziativa diversa, concreta, diretta e sicuramente più coinvolgente, mai come quest’anno anche nel segno dell’unità tra le associazioni. Osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina, con un pensiero particolare rivolto alle tante donne in fuga.

Partiamo con ordine, il consiglio delle donne ha voluto riconoscere, a coloro che sono a capo delle istituzioni delle forze dell’ordine di Ariano, la loro alta professionalità e supporto alla cittadinanza in questo periodo pandemico difficile per tutti e per il territorio arianese.

Una sorta di record nazionale che vede come protagonista la città di Ariano con ben cinque donne a capo delle massime istituzioni.

Maria Felicia Salerno, vice questore della polizia di stato, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza Ciriaco di Roma, Annalisa Pomidoro, maggiore, comandante della compagnia carabinieri di Ariano Irpino, Annalisa Di Blasi, capitano, comandante della compagnia della guardia di finanza di Ariano Irpino, Maria Rosaria Iannaccone, dirigente aggiunto dell'istituto penitenziario Pasquale Campanello e Maria Rosaria Casaburo - direttrice dell'istituto penitenziario Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

Tutte donne con un bagaglio di esperienze professionali e umane maturate sul campo. “Non ci dimentichiamo che essere donna prima di tutto è una battaglia e un farsi strada continuo, essere a capo delle istituzioni vuol dire, secondo me, fare bene il proprio lavoro mettendo avanti la propria caparbietà e sicurezza rafforzata dalla sensibilità della donna.”

Assente il sindaco Enrico Franza per impegni istituzionali a Napoli, ha presieduto la cerimonia il suo vice Carmine Grasso, l’assessore Pasqualino Molinario, la consigliera provinciale e comunale Laura Cervinaro, le consigliere comunali Valentina Pietrolà, Veronica Tarantino e Lucia Monaco. Presenti i consiglieri comunali Andrea Melito e Giovanbattista Capozzi e il capo di gabinetto Claudia Mainiero.

“La strada per una reale equità, malgrado il lavoro e il sacrificio di tante donne abbiano portato a risultati concreti e tangibili, è ancora lunga e piena di ostacoli - ha affermato il vice sindaco Carmine Grasso il quale ha apprezzato moltissimo l’iniziativa - la giornata internazionale della donna deve essere l’occasione per ricordarci dei passi fatti finora e di quelli da compiere ancora. Il consiglio delle donne, insediatosi lo scorso luglio all’interno del consiglio comunale ha senza dubbio un ruolo consultivo, propositivo e di supporto all’azione amministrativa e alla vita sociale e culturale della città. Ringrazio i promotori di queste e tante altre iniziative che il consiglio delle donne, insieme ad altre associazioni e istituzioni vorrà portare aventi.”

Storie di donne in evidenza anche nel campo dell’arte e dello sport incoronate dalla Fidapa e dal Panathlon club di Ariano Irpino.

Premio Fidapa 2022

Gilda Ciccarelli, appassionata dell’arte in ogni sua espressione, Roberta Musto, coreografa, ballerina, passione da sempre per la danza, Moira Dell’Infante impegnata nel campo della pittura, scultura, disegno e fotografia, Simona Iuorio, compositrice, interesse per la musica sin da piccola con risultati eccellenti nello studio della tromba e pianoforte, Ornella De Paola, pianista e direttrice di coro e orchestra.

“Cinque donne capaci di lasciare il segno con i loro talenti e professionalità - ha detto nel suo discorso la presidente della Fidapa Sara Sebastiano - i talenti delle donne sono una risorsa per lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese. Questo premio trova un fondamento significativo nei valori stessi della Fidapa. Solo con la cultura della condivisione possiamo emergere.”

Premio Panathlon donna e sport a Marianna Ragazzo, arciera e istruttrice federale, campionessa 2017 Iffa oltre ad innumerevoli titoli e successi, Concetta Ricci, insegnante scienze motorie, tecnico federale di tiro con l’arco, direttrice provinciale Avellino Fipe, Grazie Pratola, presidente Gsa pallavolo Ariano Irpino da anni impegnata attivamente nella diffusione dei valori dello sport tra i giovani, Emanuela Moretti, atleta basket Virtus Ariano Irpino serie B, convocata giovanissima nella nazionale under 15-17-18, Danila Modestino, atleta pallavolo di serie A2 di Udine, ruolo centrale.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, il consiglio delle donne, la fidapa – ha affermato la presidente del Panathlon Lucia Scrima - per aver perseguito un obiettivo associativo comune, trovandoci così a condividere un sistema di valori. Alle radici una certezza: cultura e condivisione. Una giornata, oggi 8 marzo 2022 decisamente emozionante. Un evento di alto valore e di speranza, che possa essere foriero di riflessione e di stimolo per attuare integralmente e nei fatti il principio di parità di genere.”