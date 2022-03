Il Moscati riapre ai familiari dei pazienti: via libera alle visite nei reparti Almeno 45 i minuti al giorno per poter far visita ai propri cari

Da domani ricominciano le visite ai propri cari in ospedale anche ad Avellino. Dal 10 marzo i familiari dei ricoverati negli ospedali potranno tornare a far visita nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché in possesso di green pass rafforzato se accompagnato da certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. Lo prevede la legge in base all'andamento dell'emergenza pandemica. Visite aperte dunque a anche chi ha avuto il Covid meno di sei mesi fa. In questo caso, bisognerà mostrare anche l'esito di un tampone negativo dei due giorni precedenti.

Un passo verso il ritorno alla normalità. Gli orari delle visite saranno specificati dai reparti e verrà garantita almeno una fascia oraria pomeridiana/serale.