Mattia e il no alla violenza sulle donne. Festa: studenti orgoglio di Avellino Il sindaco all'iniziativa della Perna Alighieri: la frase simbolo di un ragazzo esempio per tutti

“Un vero uomo alza le mani su una donna solo per una carezza” . "Lo ha detto Mattia, un alunno di terza media della Perna Alighieri di Avellino. Mattia è l’autore della frase sulla panchina rossa che da oggi arricchisce l’area verde dell’istituto scolastico. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra scuola ed associazione “Ascolto donna” per sensibilizzate rispetto al tema del contrasto alla violenza di genere. Un onore per me averla dipinta e inaugurata insieme a ragazzi e insegnanti". Così il sindaco Festa in un post su facebook racconta l'iniziativa avvenuta nella scuola di Avellino, nell'ambito della programmazione degli eventi e dibattiti sul tema della violenza sulle donne.