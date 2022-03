Ucraina, il sindaco Festa accoglie i profughi. "Siete i benvenuti" Ieri sera il primo cittadino ha accolto il pullman con a bordo profughi in fuga dalla guerra

"Questa sera sono andato a dare il benvenuto ai profughi ucraini che il nostro assessore Stefano Luongo ha accompagnato da Cracovia e Przemysl fino ad Avellino.Accoglierli è stato un vero piacere e guardare i loro volti finalmente sereni ci ha riempito il cuore di gioia. È un vero onore far parte di questo grande movimento di accoglienza che si è creato nei confronti delle vittime di un barbaro attacco alla libertà e ad una libera democrazia!". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa racconta l'incontro in città, con i profughi in fuga dalla guerra.