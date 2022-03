Da Frigento e Lioni un carico di aiuti umanitari verso due città polacche In campo l'Anpas Rocco Pascucci Odv e l’associazione Alta Irpinia solidale

L’Anpas Rocco Pascucci Odv di Frigento e l’associazione Alta Irpinia solidale di Lioni daranno vita domani, mercoledì 16 marzo un viaggio a scopo umanitario verso le città polacche di Przemysl e Medyca.

Un progetto che vede impegnate le due associazioni con l’intento comune di portare beni di prima necessità tra cui farmaci, cibo a lunga scadenza e indumenti e di offrire accoglienza a donne con bambini provenienti da diverse zone dell’Ucraina.

"Un grosso sforzo organizzativo - fanno sapere i promotori - in un momento difficile, che speriamo possa dimostrare che l’Irpinia, non ha mai dimenticato il sostegno ricevuto in passato. Diverse le iniziative messe in atto da Istituti scolastici, associazioni presenti sui due territori, senza dimenticare la generosità delle due comunità."

Un prezioso supporto alla realizzazione della spedizione è stato offerto dalle amministrazioni comunali di Frigento e Lioni. Come pure importantissimo è stato il sostegno dell'azienda “Caputo bus” di Conza della Campania che ha permesso di concretizzare un viaggio che speriamo possa alleviare le sofferenze di vittime innocenti di una guerra assurda e disumana alle porte dell’Europa.