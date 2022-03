Covid, un morto al Frangipane. Escalation di contagi, il virus corre in Irpinia I dati provinciali confermano i pericoli del covid. I sindaci: siate prudenti

Un decesso e 964 nuovi positivi al virus. Il covid fa tremare la provincia di Avellino, dove i contagi si stanno rapidamente moltiplicando e in numerosi comuni. Intanto sono 23 i pazienti ricoverati nell'area coronavirus dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino: di cui 7 in area ordinaris, 7 in sub intensiva, 4 in medicina covid, 1 in chirurgia, 3 in ortopedia e 1 in ostetricia. Ieri intanto è deceduto un paziente di 84 anni di Savignano Irpino, ricoverato in Area Covid. Il bollettino dell'asl conferma l'impennata di contagi, in rapido crescendo da giorni: conti alla mano su 4.704 tamponi processati sono 964 le persone risultate positive. Allerta rossa ad Avellino con 135 nuovi positivi. 35 ad Atripalda, 38 ad Ariano, 24 a Forino, 33 a Mercogliano, 49 a Montoro, 31 a Monteforte Irpino, 21 a Paternopoli, 30 a San Martino Valle Caudina, 43 a Solofra, solo per citare i comuni con più casi di covid. I sindaci predicano cautela. E dopo l'accertato contagio del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, spunta il caso del primo cittadino di Solofra: "L'avevo pensato che prima o poi mi sarebbe toccato. Mascherina, precauzioni, tre vaccinazioni: certo non potevo starmene a casa. L'ho preso il covid! Per fortuna in forma lieve, solo un po' di raffreddore, niente febbre, nessun dolore. Non mi pesa, ma un po' di sofferenza c'è, per la lontananza dagli uffici, dalla gente, dalla squadra. Sono soltanto due giorni, ne dovranno trascorrere altri tre nel rispetto delle norme sperando nella negatività al prossimo tampone. Ma tutto funziona bene, la squadra c'è, i collaboratori si danno da fare, i progetti stanno andando tutti avanti come da programma. Vi aggiornerò, a partire anche da domani, sulle iniziative e sui nuovi lavori da portare avanti e sui progetti che abbiamo in programma e in scadenza. Non avrei voluto che capitasse proprio in questo momento, ma sono confortato per la volontà di tutti nel darsi da fare e nell'impegno che ci stanno mettendo. Stanno uscendo fuori l'impegno e la capacità di tutti, ma su questo ci avrei scommesso". Così il sindaco di Sperone Adolfo Alaia.