Ferrovie, Noi di Centro: Irpinia esclusa da elettrificazione Aquino: "Ennesima mortificazione del territorio"

“Con la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 102 dell’8 marzo 2022 si sancisce la definita esclusione della provincia di Avellino dalla elettrificazione della rete ferroviaria regionale. Approvando lo schema di Accordo Quadro, ex art. 23 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, tra Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a, si mortifica - senza alcun dubbio - l’Irpinia, escludendola da una grande opportunità di mobilità anche in quanto area interna della regione. E’ anche questo ascrivile a demerito ed incapacità dei consiglieri regionali irpini che, evidentemente, affaccendati esclusivamente nella ricerca di poltrone a favore di propri supporter elettorali, hanno smarrito ben presto le motivazioni per cui si sono candidati a rappresentare la provincia di Avellino nell’Assemblea legislativa campana. Rivolgiamo un accorato appello al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, affinché possa porre rimedio a quello che è alla luce dei fatti è l’ennesimo scippo ai danni dell’Irpinia”. Lo afferma in una nota il sindaco di Montefredane e segretario provinciale irpino di Noi di Centro, Ciro Aquino.