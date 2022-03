Scritte no vax nelle sedi dei sindacati: la ferma condanna della Cisl La nota del Segretario Generale Fernando Vecchione

La Cisl IrpiniaSannio condanna fermamente gli atti vandalici compiuti ai danni delle sedi Sindacali della CGIL , CISL e UIL di Reggio Emilia.

Anche in un momento così drammatico violenza e atti vandalici non si fermano. Le scritte comparse sulle mura delle nostre sedi, riconducibili ai no vax non fermeranno il nostro pensiero. Unitariamente siamo a favore della sicurezza! Paragonare il Sindacato al nazismo significa ignorare le tantissime perdite subite in questa pandemia. Oggi vaccinarsi significa garantire l’economia del nostro Paese, posti di lavoro, e la vita di tutti i cittadini.

Piena solidarietà della Cisl IrpiniaSannio anche al nostro amico e collega Giuseppe De Francesco, Segretario Fim Cisl Campania- prosegue Vecchione-, aggredito brutalmente da uno sconosciuto a volto coperto, con calci e pugni, mentre si recava a lavoro sulla sede della Fim Cisl. Una persona onesta e perbene, sempre vicina ai lavoratori. Confidiamo nell’ operato delle forze dell’ordine, in attesa che il responsabile venga assicurato quanto prima alla giustizia.