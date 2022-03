Il Ruggero II affida all'Aios, beni da consegnare alle famiglie ucraine Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in ogni ambiente ad Ariano Irpino

L'istituto superiore Ruggero II consegna all'associazione Aios, beni da distribuire alla popolazione ucraina. Una raccolta consistente che ha visto attivamente impegnati gli studenti di tutti e tre i plessi. A curare l'iniziativa nei minimi dettagli la docente Stefania Cicchella di concerto con il dirigente scolastico Massimiliano Bosco, da sempre particolarmente sensibile a queste tematiche riguardanti la solidarietà. Una grande risposta che per la verità ha sorpreso ed emozionati i volontari arianesi.

E sono tante le iniziative messe in campo dalle varie associazioni e privati in questi giorni. Tutti vogliono offrire un proprio aiuto. Due barbieri si sono già resi disponibile per effettuare gratuitamente taglio e sciampo ai bambini come pure, per chi è in possesso di animali, l'ambulatorio veterinario di Matteo La Luna e Daniela De Rosa, in via nazionale ad Ariano Irpino, fa sapere di essere a completa disposizione per la cura di cani e gatti in possesso dei profughi adoperandosi naturalmente senza alcun costo. Un'opera umanitaria anche questa a sostegno di una popolazione sfortunata che ha lasciato ogni cosa, trovando rifugio nei vari centri di accoglienza tra cui Ariano.