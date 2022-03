Moscati: il Covid Hospital è pieno, allerta ad Avellino: è escalation di contagi In sette giorni numeri da record. Irpinia tra le prime venti province per numero di casi

Covid hospital del Moscati pieno, torna l’emergenza in Irpinia. 5 i posti occupati in terapia intensiva, 26 quelli tra degenza ordinaria e subintensiva e presso il nosocomio irpino, si ritorna a programmare la riconversione di alcune aree dei reparti ordinari, per l’assistenza dei malati covid. Una scelta da prendere nel giro di poche ore, complice anche il numero inquietante in netto rialzo dei contagi, tra tutti i comuni. Nell’ospedale Frangipane di Ariano sono 23 i malati covid assistititi. Intanto solo ad Avellino sono 265 i casi accertati in due giorni. Quasi duemila in 48 ore sono stati scovati in tutta la provincia. Numeri che fanno ripiombare la provincia intera nell’incubo covid. Una allerta rapidissima che torna ad essere scandita da numeri da emergenza pandemica dei peggiori periodi. Scorrendo i dati su 3.875 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al Covid 820 persone. Situazione da allerta rossa nel capoluogo dove il virus corre rapido tra le famiglie e sono 125 i casi accertati nelle ultime ore. 10 i casi accertati ad Aiello del Sabato, 13 ad Altavilla Irpina, 4 ad Andretta, 32 ad Ariano Irpino, 35 ad Atripalda, 12 ad Avella, 125 ad Avellino, 3 a Bagnoli, 8 a Baiano, 5 a Bisaccia, 7 a Bonito, 2 a Calabritto, 3 a Calitri;, 7 a Candida, 8 a Caposele, 10 a Capriglia Irpina, 1 a Casalbore, 6 a Castelfranci, 1 a Castelvetere, 8 a Cervinara 8 a Cesinali, 1 a Chianche, 4 a Chiusano di San Domenico, 9 a Contrada, 1 a Conza della Campania, 8 a Flumeri, 2 a Fontanarosa, 12 a Forino, 5 a Frigento, 3 a Gesualdo, 3 a Greci, 10 a Grottaminarda, 2 a Grottolella, 3 a Guardia Lombardi, 3 a Lacedonia, 1 a Lapio, 14 a Lioni, 2 a Luogosano, 12 a Manocalzati, 4 a Marzano di Nola, 5 a Melito Irpino, 38 a Mercogliano, 10 a Mirabella Eclano, 6 a Montecalvo Irpino, 11 a Montefalcione, 28 a Monteforte Irpino, 7 a Montefredane, 4 a Montefusco, 6 a Montella, 5 a Montemarano, 3 a Montemiletto, 40 a Montoro, 7 a Morra De Sanctis, 8 a Nusco, 4 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a Pago del Vallo di Lauro, 1 a Parolise; 10 a Paternopoli;1 a Petruro Irpino, 5 a Pietradefusi, 4 a Pietrastornina, 5 a Prata PU, 10 a Pratola Serra, 1 a Quadrelle, 2 a Quindici, 2 a Rocca San Felice, 6 a Roccabascerana, 3 a Rotondi, 4 a Salza Irpina, 1 a San Mango sul Calore, 13 a San Martino Valle Caudina, 4 a San Michele di Serino, 5 a San Nicola Baronia, 6 a San Sossio Baronia, 5 a Santa Lucia di Serino, 2 a Santa Paolina, 2 a Sant’Angelo A Scala, 1 a Sant’Angelo all’Esca, 5 a Sant'Angelo dei Lombardi, 5 a Santo Stefano del Sole, 2 a Savignano Irpino, 2 a Scampitella, 1 a Senerchia;, 13 a Serino, 3 a Sirignano, 35 a Solofra, 2 a Sperone, 2 a Sturno, 3 a Summonte, 9 a Taurasi, 9 a Torella dei Lombardi, 7 a Torre Le Nocelle, 2 a Torrioni, 1 a Trevico, 2 a Tufo, 7 a Vallata; 6 a Vallesaccarda, 5 a Venticano, 1 a Villamaina, 2 a Villanova del Battista, 13 a Volturara Irpina. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.«L’Irpinia e` tra le venti province italiane con il maggiore aumento percentuale dell’incidenza di casi negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente, 58%, assieme all’incidenza negli ultimi sette giorni per 100.000 abitanti». Lo dice il matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani. Il tasso di positivita` sale ancora e arriva al 21,2%, contro il 20,5% delle 24 ore precedenti.