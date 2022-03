Unarma: Riunita la dirigenza avellinese Il segretario generale provinciale Massimiliano Lo Priore: "Siamo sulla giusta strada"

Incontro della dirigenza povinciale del sindacato Unarma indetta dal segretario generale provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore.

Numerosi sono stati i punti in discussione, tra cui l’accettazione di nuovi incarichi, la discussione sulla imminente approvazione della legge sindacale militare, questioni legali a supporto di alcuni iscritti al sindacato, la programmazione di corsi di formazione dei segretari, l’avvio del ricorso avverso la sospensione dal servizio a seguito dell’obbligo vaccinale, gratuito per tutti i nostri iscritti, e il punto sulle proposte per cambiare la normativa che regola i trasferimenti dei militari.

E’ stata anche l’occasione per salutare il segretario di sezione di Sant’Angelo dei Lombardi Annamaria Iacobone, che lascia Avellino, in quanto destinata ad un nuovo e prestigioso incarico nella capitale romana.

All’incontro erano presenti il segretario provinciale con funzioni vicarie Roberto Sorrenti, i segretari provinciali aggiunti Luigi De Vito, Gianluca Fallarino e Ettore Maffei, il segretario di sezione di Mirabella Eclano Antonio Battista e il segretario di Sezione di Avellino Vincenzo Di Salvo.

Il segretario generale provinciale Massimiliano Lo Priore: Siamo sulla giusta strada. Con l’imminente approvazione parlamentare della legge sindacale, non più lontana di un paio di mesi, saremo definitivamente riconosciuti in tutte le forme. Presto inizieremo la formazione dei quadri dirigenziali affinchè la nostra dirigenza raggiunga tutta quella competenza necessaria per svolgere le proprie mansioni. E’ nostra priorità, come sempre, tutelare i colleghi in difficoltà, sia sotto l’aspetto legale, che sotto l’aspetto morale.

Siamo ormai un punto di riferimento nella nostra provincia e i risultati si vedono. Riceviamo, uotidianamente, ringraziamenti da parte di diversi colleghi i quali, nel momento del bisogno, hanno trovato in Unarma un ancora di salvezza. Naturalmente i nostri ringraziamenti vanno all’alta professionalità dei nostri legali e dei nostri pool disciplinari e non, sempre attenti e pronti. Voglio fare i miei migliori auguri al nostro segretario di sezione di Sant’Angelo dei Lombardi Annamaria Iacobone la quale è stata destinata a Roma per ricoprire un nuovo e prestigioso incarico e dove, ne sono sicuro, saprà rappresentare al meglio la nostra associazione. Sono fiero di questa squadra che, quotidianamente, contribuisce alla crescita di Unarma nella provincia Avellinese. Presto ci saranno altre importanti novità per tutti i nostri iscritti, che mi riservo di rendere noto in seguito. Saranno grandi sorprese."