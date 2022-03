"Al Corso di Avellino come stare a Montreal". Festa: orgoglioso della città Il sindaco: capoluogo bello e che non ha da invidiare nulla alle altre città

"Belle e significative le parole che ha utilizzato Italia Oggi in un articolo pubblicato sulla nostra città “Corso Vittorio Emanuele non sembra riprendere una via del centro di Avellino (così come è percepito dal resto dell'Italia) ma l'arteria principale di Montreal o di altre città simili in altre parti del mondo.”

Come ho sempre sostenuto Avellino non ha nulla da invidiare alle altre città! ". Così il sindaco Gianluca Festa che pubblica su facebook l'articolo di Italia Oggi.