Avellino, devastati i bagni pubblici di Piazza Libertà. Festa: Ora basta! In un video il sindaco denuncia i teppisti: "Avellino non può continuare a pagare i danni"

Non solo ex Eliseo, stavolta i vandali hanno prso di mira i bagni pubblici di Piazza Libertà e il sindaco ha deciso di denunciare pubbliamente i "teppistelli". In un video pubblicato sulla sua pagina social Gianluca Festa denuncia: «Un atto inqualificabile, incredibile, imbarazzante. Adesso basta! Non possiamo continuare a subire inerti le malefatte di qualche delinquente. Avellino non può accettare tutto questo. Chiedo a tutta la comunità collaborazione affinché ciò non si ripeta più»

Le immagini mostrano chiaramente lo scempio. Armati di bombolette spray i vandali hanno colpito non solo sulle pareti manche sul soffitto: «Avellino non può accettare tutto questo e non è giusto impegnare i soldi delle esigue casse comunali per riparare i danni causati da questi esagitati, sottraendoli ad interventi di utilità pubblica - continua Festa che chiede a tutta la comunità collaborazione affinché non si ripeta più. Non soo esclusi provvedimenti eclatanti. Ora si cerca di ricavare dalle immagini di videosorveglianza della zona elementi utili ad identificare i teppisti.