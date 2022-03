Avellino, bagni pubblici devastati. La rabbia di Festa: Puniremo questi teppisti Il sindaco annuncia linea dura

Bagni pubblici devastati ad Avellino e il sindaco Gianluca Festa annuncia: linea dura contro questi teppistelli, delinquenti che devastano la città. Il primo cittadino è su tutte le furie. Ha pubblicato un video in serata che mostra quanto accaduto nei bagni pubblici di Avellino. Scritte e disegni osceni, porte e pareti rotte . Un grave atto vandalico ha nuovamente offeso la comunità, con un insensato e grave atto che ha causato danni per migliaia di euro.

"Ennesimo atto vandalico ai danni della nostra città. Non possiamo continuare a subire inerti le malefatte di qualche teppistello. Avellino non può accettare tutto questo e non è giusto impegnare i soldi delle esigue casse comunali per riparare i danni causati da questi esagitati, sottraendoli ad interventi di utilità pubblica. Chiedo a tutta la comunità collaborazione affinché ciò non si ripeta più. Adesso basta!". Dice Festa. Si analizzano le immagini di videosorveglianza nel capoluogo per accertare quanto accaduto e risalire ai responsabili.