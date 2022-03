San Tommaso marcia per la pace. Festa: "Faremo la nostra parte" L'iniziativa dell'Istituto Comprensivo del quartiere ha riscosso grande partecipazione

In serata l'Istituto Comprensivo San Tommaso-Francesco Tedesco ha percorso il quartiere San Tommaso in una marcia silenziosa per gridare pace e dire sttop al conflitto russo-ucraino. Gli alunni dell’ Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado hanno guidato il corteo con grande partecipazione dell'intero quartiere. A fine percorso, è stato urlato a gran voce il comune desiderio di pace con lanterne, palloncini, bandiere, musiche e poesie. A sfilare, con il dirigente scolastico e i docenti, anche il sindaco Gianluca Festa. “"Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore del potere, il mondo potrà conoscere la pace - ha dichiarato il primo cittadino - aggiungendo che "come Comune faremo la nostra parte. Siamo pronti ad allestire l'Auditorium del Samantha Della Porta come grande centro di Accoglienza, pensando per esempio ad una ludoteca per i bimbi ucraini. Siamo pronti anche con il bando per reperire alloggi da mettere a disposizione gratuitamente per chi fugge dalla guerra”.