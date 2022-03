Anas, chiude per due notti la Galleria Monte Pergola Possibili ulteriori interdizioni al transito nei prossimi giorni

Per l’esecuzione di alcune attività di completamento relative alla ‘Fase 0’, nelle due notti comprese tra il 24 ed il 25 marzo (tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) sarà attiva la chiusura notturna della canna del tunnel in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi precedentemente individuati.

In vista dell’avvio della successiva fase lavorativa potranno rendersi necessarie ulteriori interdizioni al transito, previa opportuna comunicazione.

Le modalità di cantierizzazione relative alla ‘Fase 1’ verranno anticipatamente condivise con le Istituzioni e gli Enti Territoriali Interessati.