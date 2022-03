Covid scatenato, contagi in risalita. Avellino, è di nuovo corsa al tampone Lunghe attese anche davanti ai laboratori privati per potersi sottoporre a test e tamponi

Risalgono i contagi da covid in Irpinia e aumenta anche il numero delle persone ricoverate tra ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e Frangipane di Ariano Irpino. Sono 56 i pazienti tra le corsie covid irpine, due in piu` rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso d’incidenza e` al 19,6%, contro il 21,1% del giorno prima. 816 nuovi positivi sono stati scovati su 4.166 tamponi processati. Preoccupano i dati del contagio riferiti ai bambini. I piccoli non vaccinati sono i più esposti al contagio. Intanto anche in Irpinia dilaga Omicron 2 lo confermano le analisi sui tamponi processati tra Istituto di Portici e Cotugno. Sullo sfondo la corsa al tampone. Il contagio dilagante e chiari sintomi influenzali diffusi tra una buona parte della popolazione irpina, hanno innescato la psicosi del virus. Si rivedono lunghe code davanti a farmacie e laboratori per potersi sottoporre a test antigenici e tamponi molecolari. I medici predicano cautela, distanziamento, frequente igienizzazione delle mani e costante utilizzo della mascherina Ffp2 per poter evitare rischi.