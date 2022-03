Coronavirus, 901 positivi. Allerta ad Ariano, Avellino, Solofra e Montoro I dati Asl

Non si arresta la corsa del covid tra i comuni irpini. Il Gimbe conferma l'impennata di casi in poche ore. Da due settimane il contagio è scatenato e si registra un'avanzata decisa in tutti i comuni. Allerta ad Avellino, Ariano, Montoro e Solofra, ma anche a Forino e in altri comuni. Complessivamente l'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 4.591 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 901 persone:

- 13, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 56, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 18, residenti nel comune di Atripalda;

- 15, residenti nel comune di Avella;

- 135, residenti nel comune di Avellino;

- 8, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 9, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bisaccia;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Cairano;

- 3, residenti nel comune di Calitri;

- 3, residenti nel comune di Candida;

- 4, residenti nel comune di Caposele;

- 4, residenti nel comune di Carife;

- 3, residenti nel comune di Casalbore;

- 2, residenti nel comune di Cassano Irpino;

- 4, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 3, residenti nel comune di Castelfranci;

- 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 10, residenti nel comune di Cervinara;

- 9, residenti nel comune di Cesinali;

- 2, residenti nel comune di Chianche;

- 1, residente nel comune di Chiusano di san Domenico;

- 16, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 2, residenti nel comune di Domicella;

- 5, residenti nel comune di Flumeri;

- 5, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 28, residenti nel comune di Forino;

- 4, residenti nel comune di Frigento;

- 4, residenti nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Greci;

- 20, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 7, residenti nel comune di Grottolella;

- 3, residenti nel comune di Lacedonia;

- 4, residenti nel comune di Lapio;

- 10, residenti nel comune di Lauro;

- 15, residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Luogosano;

- 11, residenti nel comune di Manocalzati;

- 3, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 35, residenti nel comune di Mercogliano;

- 15, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 8, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 3, residenti nel comune di Montefalcione;

- 27, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montefredane;

- 4, residenti nel comune di Montefusco;

- 23, residenti nel comune di Montella;

- 4, residenti nel comune di Montemarano;

- 14, residenti nel comune di Montemiletto;

- 48, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 11, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 16, residenti nel comune di Nusco;

- 4, residenti nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 4, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Parolise;

- 2, residenti nel comune di Paternopoli;

- 2, residenti nel comune di Petruro Irpino;

- 5, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 3, residenti nel comune di Pietrastornina;

- 2, residenti nel comune di Prata PU;

- 8, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 3, residenti nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 4, residenti nel comune di Rotondi;

- 4, residenti nel comune di Salza Irpina;

- 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore;

- 8, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 6, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 5, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 5, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 2, residenti nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo all'Esca,

- 9, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 5, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 4, residenti nel comune di Savignano Irpino;

- 13, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 55, residenti nel comune di Solofra;

- 8, residenti nel comune di Sturno;

- 6, residenti nel comune di Sperone;

- 4, residenti nel comune di Summonte;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

- 2, residenti nel comune di Teora;

- 3, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 6, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 3, residenti nel comune di Torrioni;

- 3, residenti nel comune di Trevico;

- 2, residente nel comune di Vallata;

- 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 16, residenti nel comune di Venticano;

- 1, residente nel comune di Villamaina;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 4, residenti nel comune di Volturara Irpina;

- 3, residenti nel comune di Zungoli.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.