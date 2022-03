"Suoniamo la sveglia ai politici pagliacci. Clima, il tempo sta finendo" La manifestazione dei ragazzi di Fridays for Future e Legambiente

“Subito una transizione ecologica giusta e democratica per le nostre città malate di smog". I ragazzi di Fridays for future e Legambiente suonano la sveglia alle amministrazioni comunali che sonnecchiano sulla riconversione ambientale.

Ad Avellino Antonio Dello Iaco di Legambiente ha provocatoriamente sfilato in piazza Libertà con una fascia da politico e un naso da pagliaccio a simboleggiare le tante promesse mancate "I politici fanno promesse ma non mantengono quello che dicono. molto spesso, in questa provincia, abbiamo dei politicanti e non dei politici. c'era stata la promessa di un comune plastic free, era stata già avviata la conversione ecologica ma in sei mesi non è stato fatto più nulla. Anche la consulta ambientale, che è un semplice regolamento, non è stato finalizzato. e' arrivato il momento di ascoltare gli studenti, i giovani e le associazioni e di intervenire".

"La nostra città è la più inquinata del Sud Italia – gli fa eco Antonio Di Gisi - Siamo molto preoccupati e in attesa che vengano attuate delle politiche reali che contrastino il fenomeno dell'inquinamento ambientale. Siamo in piazza per lanciare delle proposte come quella della consulta ambientale. Durante il corteo abbiamo avviato una raccolta firme tra gli studenti perchè pensiamo che la partecipazione popolare sia il primo passo per contrastare l'emergenza climatica e per una transizione ecologica giusta e democratica”.