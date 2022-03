Stadio comunale, basta battute d'arresto: l'affare è per due la proposta del consigliere comunale Nicola Giordano

Nuovo stadio comunale ad Avellino, il consigliere comunale Nicola Giordano sollecita l'amministrazione per non perdere questa grande opportunità. "Andrebbero valutati più elementi per per la realizzazione dello stadio e l'avvio dei lavori – ha dichiarato - Alla luce dello stop che si è verificato in merito alla questione parcheggi, il progettista della società ha fatto pervenire al Comune di Avellino un documento contenente tre proposte a come reperire questi parcheggi. Innanzitutto andrebbero individuati in un'area destinata non a servizi, ma a strutture sportive. Potrebbero essere compatibili da un punto di vista urbanistico, ma il Comune dovrebbe attivare delle procedure di esproprio. Cerchiamo di capire perché l'Amministrazione non abbia ancora portato in Consiglio Comunale la proposta per la dichiarazione di pubblica utilità. Ci vorrà un'ulteriore Commissione di ricognizione ma, dopo questa piccola istruttoria, porteremo in Assise nuovamente la discussione, perché un'opera pubblica importante come quella del rifacimento dello stadio non può subire una battuta d'arresto e, soprattutto, non si sa perché si sia arrestata questa procedura".