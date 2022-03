Addio ad Hanya, il cane antidroga amata dai bimbi. "Era la nostra piccola" L'addio di Vincenzo, l'agente di penitenziaria a cui era stata affidata Hanya e di sua moglie Rosa

Aveva un super fiuto, che le consentiva di essere un cane antidroga eccezionale. Una carrariera, quella di Hanya, pastore tedesco di colore grigio in forza al nucleo cinofili distaccamento di Avellino, che conta decine e decine di interventi. Dieci anni di onorato servizio, coma cane antidroga, dal 2012 al novembre 2021, giorno del suo pensionamento. Pochi giorni fa Hanya si è spenta e a darne comunicazione è l'Osapp, e il suo adorato agente conduttore Vincenzo Marino. Grazie ad un illuminato progetto ministeriale, Hanya poteva essere portata a casa dell'agente con cui lavorava, così da sviluppare sinergia ed efficacia di intervento con l'agente guida. Il risultato è stato l'amore oltre la professione. "È stata una compagna di vita. In dieci anni ha vissuto con noi matrimoni, battesimi, vacanze al mare e in montagna. Era la nostra piccola, una compagna di vita straordinaria", dice Vincenzo. "Hanya è stata la nostra piccola. È cresciuta con noi, ha cresciuto con noi i nostri figli. Ha protetto la nostra famiglia - Spiega Rosa la moglie di Vincenzo -. Purtroppo gli ultimi mesi sono stati dolorosi . Hanya si è ammalata abbiamo scoperto che aveva un brutto male. È stato un colpo al cuore. Speravamo di salvarla con cure e amore, ma non c è stato nulla da fare. Oggi siamo addoloratissimi. Era andata in pensione e speravamo che vivesse ancora a lungo. Purtroppo questa malattia l'ha strappata al nostro amore".

“Hanya” condotta egregiamente dall' assistente capo coordinatore del corpo di polizia penitenziaria Marino, ha operato nei sistemi penitenziari al fine di impedire grazie al suo infallibile fiuto l’introduzione illegale sostanze stupefacenti sia al nord che al sud della penisola e in altrettante operazioni portando a termine molteplici sequestri anche in altri ambiti in collaborazione con le altre forze di polizia. "Grazie Hanya Buon viaggio. Grazie per i meravigliosi 10 anni di vita insieme." Racconta Vincenzo, commosso nel dire addio alla sua Hanya.