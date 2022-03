Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, appuntamento ad Avellino Tutti i dettagli sull'evento promosso dall'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga"

Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo e, ad Avellino, l'associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga” sarà in prima linea per uno dei numerosi eventi con cui intende favorire l'inclusione e la sensibilizzazione su una realtà di cui si conosce ancora troppo poco e su cui è necessario tenere alta l'attenzione, sia per la garanzia dei diritti, sia per un'adeguata assistenza per bambini, adulti e famiglie con soggetti autistici.

A 24 ore dalla creazione della venticinquesima panchina blu (appuntamento il primo aprile, alle 10, in piazza Mercato, a Ospedaletto d'Alpinolo) sarà il momento di spostarsi nel capoluogo di provincia per un evento patrocinato del Comune di Avellino, che prenderà vita grazie alla partecipazione delle scuole di tarantella montemaranese e di danza “Dancedimension"; delle associazioni “Un sorriso per la vita” e “Goccia nel mare”.

Alle 16,30 appuntamento nella Villa Comunale, in via Colombo, presso l'ex Distretto Militare (di fronte a via De Conciliis).

“Portaci un tuo disegno, un tuo tema dedicato all'autismo e lo appenderemo tutti insieme per colorare di blu la villa!” è l'invito degli organizzatori della manifestazione.

A seguire, alla presenza del sindaco Gianluca Festa, si terrà l'inaugurazione della panchina blu donata da “Territorialmente” e da “Il Fiorellino e la Tartaruga” al Comune di Avellino con successiva accensione delle luci blu come gesto simbolico.