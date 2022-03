Infermieri e oss reclutati per l'emergenza. De Luca: Proroghe per i precari Il Governatore a 4 giorni dalla scadenza del contratto annuncia la proroga dei contratti

Saranno prorogati fino alla fine dell’anno i contratti degli infermieri e degli operatori sociosanitari (Oss) assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria covid-19.

Cento gli operatori sanitari coinvolti dal provvedimento, annunciato dal Govenratore De Luca, in forze con contratti precari da marzo 2020 in poi e in servizio tra l’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, il Frangipane di Ariano Irpino e il Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi. L'annuncio della proroga dei contratti è arrivata direttamente dal governatore Vincenzo De Luca nel corso del secondo congresso nazionale itinerante Federazione nazionale dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) che si è tenuto nel complesso Belvedere di San Leucio a Caserta. Presente una delegazione Opi di Avellino. «Il presidente De Luca - spiega Modestino Matarazzo, vicepresidente provincia Opi - ha rimarcato la professionalità dei sanitari garantita in questi due anni" Le cariche apicali Presidente Dott.Rocco Cusano Il Vicepresidente Dott.Modestino Matarazzo la Tesoriera Dott.ssa Barbara Antonella Venezia e Presidente della Commissione Albo Dott.ssa Milena Siconolfi con tutto il gruppo consiliare hanno portato all’attenzione del congresso un progetto premiato dalla Commissione FNOPI . Nel progetto rientra l’assistenza territoriale con apporto della telemedicina, in particolare il protocollo approvato e praticato in provincia di avellino prevede la possibilità di effettuare trombolisi sul territorio dagli operatori de 118 giunti sul posto, a seguito ad indicazioni dettate dal tracciato cardiaco effettuato ed inviato telematicamente all’hub cardiologico…il paziente trattato quindi può beneficiare di una tempistica immediata in una rete tempo dipendente laddove l’intervento precoce può essere salvavita .Nell’incontro che ha visto coinvolti i vertici Nazionali dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche tra cui La Presidente Nazionale Barbara Mangiacavalli ed il Comitato Centrale è intervenuto anche il Presidente De Luca che ha rimarcato la Professionalità degli infermieri e sottolineato la carenza verificatasi a seguito del blocco del turn-over del decennio precedente. "De Luca ha sottolineato che negli ultimi due anni in Campania sono stati assunti 3600 Infermieri di cui ad oggi 900 stabilizzati con contratto a tempo indeterminato. De Luca ha più volte evidenziato la volontà di prorogare per ora i contratti a termine fino al 31.12.2022 e successivamente la volontà di stabilizzare tutti coloro che hanno contribuito ad affrontare la pandemia e di presentare un fabbisogno 2023 di almeno 3000 unità con l’intenzione di far partire il PNRR che in Campania prevederà la nascita di Ospedali e Case di Comunità e COT Centrali Operative Territoriali per una Sanità più vicina al Cittadino", spiega Matarazzo.